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- Aydın'da otomobil yayaya çarptı
Aydın'da otomobil yayaya çarptı
- İHA
- 17.11.2021 - 08:39
Aydın’ın Kuşadası ilçesi Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinden Söke istikametine doğru ilerleyen M.F.M. idaresindeki 09 BL 813 plakalı otomobil, saat 17.30 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan C.Ö.'ye çarptı.
Kaza sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan palmiyelere çarparak karşı şeride geçti.
Kazada C.Ö. ağır yaralandı.
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Aydın'da otomobil yayaya çarptı VİDEO
DURUMU CİDDİ
Kaza anı bulvar üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.