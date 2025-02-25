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DHA

Aydın'da Aydın- İzmir kara yolu Selatin Tüneli yakınlarında 21 Aralık saat 20.00 sıralarında yaşanan kan donduran olayda, Aydın yönüne giden Rıdvan Buçan yönetimindeki otomobil, bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Derya Buçan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

OLAYDA EŞİ RIDVAN BUÇAN İLE ÇOCUKLARI YARALANDI

Eşi Rıdvan Buçan ile 6 yaşındaki çocukları D.B. ise yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Morga kaldırılan Derya Buçan, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Derya Buçan, toprağa verildi.

Rıdvan Buçan ile oğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

OĞLUNUN İFADESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan D.B., kazadan bir süre önce otomobilde seyir halindeyken annesiyle babası arasında yaşanan tartışma sonrası silah sesi duyduğunu, babasının kendisine sesin dışarıdan geldiğini söylediğini ardından da kaza yaptıklarını anlattı.

BAŞINA İSABET EDEN KURŞUN NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

D.B.'nin ifadesi sonrası soruşturmayı derinleştiren ekipler, Rıdvan Buçan'ı gözaltına aldı.

Otopsi raporunda ise Derya Buçan'ın başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Rıdvan Buçan'ın otomobille seyir halindeyken eşini tabancayla başından vurarak öldürdüğü, ardından olayı kaza gibi göstermek için bariyere çarptığı belirlendi.

Rıdvan Buçan'ın jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Rıdvan Buçan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 30 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.