Aydın'da oyun pahalıya patladı: Küçük çocuk evi yaktı Küçük bir çocuğun çakmakla oynadığı sırada perdeyi tutuşturması ile çıkan ev yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

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İHA

Aydın'ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde 5 yaşlarındaki bir çocuk, çakmakla oynadığı sırada perdeyi tutuşturdu.

Henüz ismi öğrenilemeyen çocuğun tutuşturması sonucu perdede başlayan yangın kısa sürede büyürken, evde bulunan 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın büyümeden kontrol altına alındı

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen vatandaşları sağlık ekiplerine teslim eden itfaiye ekipleri, evde soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman tahliye edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yangında küçük çocuğun saçının da yandığı öğrenilirken, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)