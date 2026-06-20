Trump'ın İsrail muhalefetiyle gayriresmi temas arayışında olduğu öne sürüldü

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında görüş ayrılıkları yaşandığına yönelik haberler gündemdeki tazeliğini koruyor.

İsrail basını dikkat çeken bir iddiayı gündem yaptı.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre Trump yönetimindeki bazı yetkililerin İsrail'de en geç ekim ayına kadar yapılması beklenen seçimler öncesinde muhalefet liderleriyle gayriresmi kanallardan temas arayışında olduğu iddia edildi.

İletişim kurulmak istenen isimlerin başında ise en güçlü başbakan adayları arasında gösterilen eski Başbakan Naftali Bennett ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eyzenkot'un yer aldığı aktarıldı.

"ABD, NETANYAHU KABİNESİDEN RAHATSIZ"

Washington yönetiminin alternatif isimlere yönelmesinin nedenlerine de dikkat çekilen haberde ABD'li yetkililerin Netanyahu kabinesindeki aşırı sağcı isimlerden giderek daha fazla rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Washington'ın ayrıca İsrail hükümetinin Gazze politikası nedeniyle zedelenen uluslararası imajının diplomatik süreçleri tıkamasından da şikayetçi olduğu ifade edildi.

ABD yönetiminin Netanyahu'nun yaklaşan seçimi büyük ihtimalle kaybedeceğini öngörmesinin muhalefetle dirsek teması kurma çabalarını hızlandırdığı vurgulandı.