Aydın’da skandal görüntüler! Kreşte çocuklara şiddet uygulandı Özel bir kreşte görevlilerin çocukları iterek yere düşürdüğü, uygunsuz sert davranışlarda bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Aydın'da yaşananlar kan dondurdu.

Yaklaşık 4 ay önce Aydın Özel Neşe Erberk Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde meydana gelen olay, yeni açığa çıktı.

Şiddet iddialarına ilişkin görüntüler servis edildi.

Öğretmen ve bakıcıdan şiddet

Kreşte grup sorumlusu olarak çalıştığı öğrenilen öğretmen A.Ç. ve çocuk bakıcısı B.G.'nin, çocuklara sert tutum ve davranışlarda bulunarak şiddet uyguladığı iddia edildi.

Çocuklarda farklı davranışları fark ettiler

Kreşe bırakılan çocukların evde oyun oynarken farklı davranışlar sergilemesi üzerine aileler durumdan şüphelendi.

Aileler çocukları ile pedagog eşliğinde görüştüklerinde çocuklar, kreşteki görevlilerin uygun olmayan davranışlarını ailelerine anlattı.

Şikayetçi oldular

Bunun üzerine aileler, kreş hakkında savcılığa giderek sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

Yaşananlar kamerada

Görüntülerde, kreş görevlilerinin ortak alanda çocukları eliyle iterek yere düşürdükleri, uygunsuz ve sert davranışlarda bulundukları görülüyor.

10 asgari ücret tutarında yaptırım uygulandı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, konu ile ilgili olarak yaptığı incelemelerde, gerçekleştirilen sert tutum ve davranışları kamera kaydı ile tespit ederek kuruma 10 asgari ücret tutarında yaklaşık 114 bin TL cezai yaptırım uyguladığı öğrenildi.

İşlerine son verildi

Olayın duyulmasının ardından kreşin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yaşanan olay yüzünden üzgün olunduğu ve sorumlu kişilerin kreşle ilişiğinin kesildiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)