Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 7 kişi adliyeye sevk edildi

Tunceli'de 5 Ocak 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan Doku ailesinin şüphelilere tepki göstermesi sonucu kısa süreli bir arbede yaşanırken fenalaşan anne Bedriye Doku hastaneye kaldırıldı.
Türkiye'nin yakından takip ettiği dava...
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşen yeni gelişmelerle tekrar gündeme geldi.
13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde düzenlenen operasyonlar ile 13 şüpheli gözaltına alındı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G., S.Ö. dün adliyeye sevk edilirken G.E. ile E.E. tutuklandı.
S.G. ile S.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İl Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 7’si de bugün adliyeye sevk edildi.
Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E.’nin jandarmadaki ifadelerinin devam ettiği bildirildi.
ARBEDE YAŞANDI
Adliyeye sevk sırasında Doku Ailesi, şüphelilere tepki gösterdi ve kısa süreli arbede oluştu.
Arbedenin ardından anne Bedriye Doku, fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.