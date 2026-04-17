ÖTV'siz araç alımında yeni düzenleme yürürlüğe girdi: İşte satın alabileceğiniz otomobiller

Engelli vatandaşları yakından ilgilendiren yasal düzenleme, Meclis onayından geçerek Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kararla birlikte, otomobil pazarında Özel Tüketim Vergisi istisnasından faydalanacak kişi sayısı ciddi oranda arttı.

YÜZDE 40 ENGELLİYE 10 YILDA BİR MUAFİYET HAKKI

Özel Tüketim Vergisi Kanunu üzerinde yapılan değişiklikler, ortopedik engelli bireyler için yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan, ancak bu durumu yüzünden sürücü belgesi alamayan kişiler artık kanun kapsamına giriyor.

Bu şartları taşıyan vatandaşlar, belirlenen taşıtların ilk alımında ÖTV istisnası avantajından kolayca faydalanacak.

İlgili muafiyet hakkı, her birey için 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere yasal olarak uygulanacak.

ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMINDA 2026 YILI FİYAT LİMİTLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğ, araç alımında geçerli olacak fiyat sınırlarını net bir şekilde çiziyor.

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ÖTV ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenmeden alınabilecek otomobillerde motor silindir hacmi şartı aranmıyor.

Muafiyetle alınacak araçların her türlü vergi dahil toplam satış bedelinin 2 milyon 873 bin 900 Türk Lirası'nın altında kalması gerekiyor.

Ayrıca satın alınacak taşıtın yüzde 40 oranında yerlilik şartını karşılaması kuralı da yasal zorunluluklar arasında bulunuyor.

MUAFİYET KİMLERİ KAPSIYOR

Türkiye sınırları içerisinde yüzde 90 ve üzerinde engellilik oranına sahip olan tüm bireyler belirlenen fiyat limitleri dahilinde bu haktan yararlanabilecek.

Daha düşük engellilik oranlarına sahip vatandaşlar için ise alınacak araçta özel bir tertibat bulunması şartı koşuluyor.

Vergi avantajıyla satın alınan bu özel araçlar kanunla belirlenen süre boyunca başka birine kesinlikle satılamıyor.

Belirlenen yasal süre dolmadan aracın satılması halinde devlet daha önce tahsil etmediği ÖTV tutarını geri istiyor.

Bu yüzden engelli bireylerin ve ailelerinin araç sahipliği planlamasını en başından çok dikkatli bir şekilde yapması gerekecek.

KAZA DURUMUNDA VE ARACIN PERTE ÇIKMASINDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

Vergi muafiyetiyle alınan engelli aracı 10 yıllık yasal süre dolmadan büyük bir kaza geçirip perte çıkarsa sahibinden ÖTV talep edilmiyor.

Bu gibi durumlarda kasko şirketleri aracı pert sayarak sigortalıya güncel rayiç bedel üzerinden bir hasar ödemesi yapıyor.

Kasko şirketinin ödeyeceği tazminat tutarı aracın ÖTV'siz piyasa değerinden hasar anındaki yıpranma payının düşülmesiyle dikkatlice hesaplanıyor.

Yani araç sahipleri kaskodan hiçbir şekilde fazladan ÖTV tutarını nakit olarak geri alamıyor.

Ancak kaza sonucu kullanılamaz hale gelen ve perte ayrılan aracın yerine yeniden ÖTV ödemeden sıfır bir otomobil alınabiliyor.

Bu yasal, hak mağduriyet yaşayan engelli bireylerin ulaşım imkanlarının kesintiye uğramasını tamamen engelliyor.

ARAÇ RUHSATI SADECE ENGELLİ BİREY ADINA ÇIKARILABİLİYOR

Pek çok ailenin merak ettiği konulardan biri de aracın engelli bireyin sağlam bir yakını adına tescil edilip edilemeyeceği sorusu.

Mevcut kanunlarda küçük yaşta çocuğu olanlar veya yaşı ilerlemiş kişiler yerine çocukları üzerine araç alınabilmesini sağlayan bir esneklik yer almıyor.

Bireyin yaşı ne kadar küçük veya büyük olursa olsun otomobilin ruhsatı yasal zorunluluk gereği sadece engelli kişinin adına düzenleniyor.

Fakat bu özel araçlar kanunda açıkça belirtildiği üzere birinci derece yakınlar olan eş, anne, baba ve çocuklar tarafından hiçbir sorun yaşamadan kullanılabiliyor.

ÖTV MUAFİYETİYLE ALINABİLECEK OTOMOBİLLER

Yukarıda belirttiğimiz kriterleri göz önünde bulundurduğumuzda, ülkemizde satılan bazı otomobiller bu muafiyet kapsamına giriyor.

İşte yeni ÖTV muafiyetiyle satın alabileceğiniz bazı otomobiller:

TOYOTA COROLLA

TOYOTA COROLLA HYBRID

TOYOTA C-HR

FIAT EGEA SEDAN

RENAULT DUSTER

RENAULT MEGANE

HYUNDAI i20

HYUNDAI BAYON

RENAULT CLIO