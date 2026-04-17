Şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti

Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde yaşayan, konserler için sık sık İstanbul'a seyahat eden ünlü sanatçı Rıza Tamer’den kötü haber geldi.

“Yıldız yatağından kalkar bu aşkı duysa” sözleriyle viral olan “Benden Sonra” şarkısının bestekarı Popstar ile ünlenen şarkıcı Rıza Tamer, rutin olarak kullandığı ilaçları aldıktan sonra akşam saatlerinde dinlenmek üzere sırtüstü uzandıktan sonra aniden fenalaştı.

HASTANEDE

Yaşanan bulantı sonrası solunum sıkıntısı yaşadığı öne sürülen Tamer için yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan ünlü isim, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

MENAJERİ AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tamer’in basın danışmanı, “10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım.” dedi.