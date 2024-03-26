Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İHA
Aydın'da Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
4 şüpheli gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında M.S., İ.Y., L.A. ve E.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 15,57 gram metamfetamin ele geçirildi.
3'ü tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.S., İ.Y. ve L.A. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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