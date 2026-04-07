Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı iki derbi ile yaşandı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken Trabzonspor ise evinde Galatasaray'ı ağırladı.

Karşılaşmalardan Fenerbahçe ve Trabzonspor galip ayrılırken oynanan maçlar tartışmalı hakem kararlarına sahne oldu.

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

TFF, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Yapılan paylaşımda Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında yaşanan ve çok konuşulan Barış Alper Yılmaz-Wagner Pina mücadelesini konuşmaları yer aldı.

SARI KART KARARI TARTIŞILMIŞTI

Mücadelede Barış Alper Yılmaz, Wagner Pina'ya müdahalesinin ardından sarı kart görmüş ve hakem Cihan Aydın, VAR'a çağrılmıştı.

Hakem Aydın ise pozisyonu izledikten sonra kararında sabit kalmıştı.

İŞTE POZİSYONUN VAR KAYITLARI

VAR: Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.

Cihan Aydın: Anlaşıldı.

VAR: Önce temas noktası... Biraz daha ayağını, evet.

Cihan Aydın: Evet, geldim Erkan hocam.

VAR: Temas noktasını gösteriyorum. Bir de geniş açıdan normal hızla göstereceğim.

Cihan Aydın: Erkan hocam, bir daha başka açıdan ver.

Cihan Aydın: Evet, bu açı güzel. Oyuncunun ayağı yerde, dizine çarpıyor.

Cihan Aydın: Diğer açıdan bir daha göster.

VAR: Diğer açıyı gösteriyorum.

Cihan Aydın: Temas noktası bu, ayağı boşa gidiyor. Diğer ayağıyla yapıyor.

Cihan Aydın: Erkan hocam, kararımda kalacağım. Sarı kart.

VAR: Karar senin.