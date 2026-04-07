Pakistan'dan ABD-İran arasında 2 haftalık ateşkes çağrısı

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

İsrail'in saldırıları, İran'ın füze misillemeleri ve Hürmüz Boğazı'nı kapatması, ABD Başkanı Donald Trump'ı yeniden tehdit yoluna itti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a verdiği son bir günlük sürenin dolması sonucu İran'ı yok edeceklerini belirtti.

Bunun ardından sürenin bitmesine saatler kala Pakistan'dan bir açıklama geldi.

Bölgede barış için diplomasi yolunda çabalarını sürdüren Pakistan Başbakanı Şerif, Trump ve İran'a çağrıda bulundu.

"TRUMP SÜREYİ 2 HAFTA DAHA UZATMALI, İRAN DA HÜRMÜZ'Ü AÇMALI"

Şerif, şu ifadeleri kullandı:

Trump’tan süreyi iki hafta uzatmasını içtenlikle rica ediyorum.



İyi niyet göstergesi olarak İranlı kardeşlerimizden Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açmalarını samimiyetle rica ediyorum.

BEYAZ SARAY: BAŞKAN TEKLİFE YANIT VERECEK

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a tanıdığı süreyle ilgili Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yaptığı çağrıyı değerlendirdi.

Konuyla ilgili New York Times'a (NYT) açıklama yapan Leavitt, Pakistan'ın "süreyi 2 hafta uzatma" çağrısından Trump'ın haberdar olduğunu aktararak, "Bu konuda bir cevap verilecek." ifadesini kullandı.

TRUMP:ŞU ANDA HARARETLİ MÜZAKERELER İÇİNDEYİZ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin, "Şu anda hararetli müzakereler içindeyiz" dedi.

İRAN: OLUMLU BAKIYORUZ

Adı açıklanmayan bir İranlı yetkili ise, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ABD saldırılarının iki hafta boyunca ertelenmesi ve Hürmüz Boğazı'nın da iki hafta boyunca geçişlere açılmasına yönelik çağrısına olumlu yaklaştığını söyledi.

HAKAN FİDAN, PAKİSTANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Teklif sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik çabalar çerçevesinde Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi yaptı.