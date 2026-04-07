Mircea Lucescu son maçına Dolmabahçe'de çıktı

Bazı hikayeler vardır, başladığı yerden ziyade hissettiğin yerde biter.

İşte 80 yaşındaki Rumen efsane Mircea Lucescu'nun vedası da böyle oldu.

Aylardır sağlık sorunlarıyla boğuşan Mircea Lucescu, geçtiğimiz günlerde fenalaşarak bir kez daha hastaneye kaldırılmıştı.

Millilerimize karşı Romanya'nın başında çıktığı maçta Dünya Kupası biletini alamayan Lucescu, bu karşılaşmanın ardından görevinden ayrılmıştı.

SON MAÇINA DOLMABAHÇE'DE ÇIKTI

Slovakya maçı öncesi teknik direktörlük koltuğundan kalkan Lucescu'dan kahreden haber geldi.

Rumen efsane hayata gözlerini yumdu...

Lucescu'nun vefatı sonrası ise son maçına Beşiktaş'ın stadyumunda çıkması dikkat çeken bir detay oldu.

ŞAMPİYON YAPTIĞI YERDE FUTBOLA VEDA...

Siyah-beyazlıların 100. yılında göreve getirilen Rumen hoca, Beşiktaş'ı şampiyon yaparak usta bir isim olduğunu kanıtlamıştı.

Dönem dönem yaptığı açıklamalarla hem Beşiktaş'ı hem de siyah-beyazlıların stadındaki atmosferi her zaman farklı bulduğunu söyleyen Lucescu, "Bu inanılmaz bir şey. Orada benim ruhumun bir parçası var! İstanbul'daki büyük takımlar arasında 100'üncü yılını kutladığı sezonda şampiyon olan tek takım Beşiktaş'tı. Yenilendikten sonra olağanüstü bir stadyuma dönüştü. Gerçekten inanılmaz, harika bir akustiği var" ifadelerini kullanmıştı.

Ve Lucescu'nun vedası da Dolmabahçe'de oldu...

Kader belki de son kez Dolmabahçe rüzgarını üfledi Lucescu'nun yüzüne...