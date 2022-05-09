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    Aydın'da zincirleme kaza: 1 ölü 7 yaralı

    Köşk ilçesinde sürücüsünün şerit ihlali yaparak karşı yöne geçtiği otomobilin yol açtığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
    • 09.05.2022 - 05:28
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    Aydın'da zincirleme kaza: 1 ölü 7 yaralı

    Denizli'den Aydın istikametine seyir halinde olan Erhan Günel (32) yönetimindeki 38 UF 345 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şerit ihlali yaparak, karşı yönden gelen Ali Çoban yönetimindeki 20 ASR 88 plakalı otomobile yandan çarptı.

    Bazı araçlar ikiye ayrıldı

    Bu sırada, Cemalettin Yücel yönetimindeki 20 ALY 15 plakalı otomobil ile İsmail Soytürk idaresindeki 09 Z 0600 plakalı kamyonet de kaza yapan araçlara çarptı. Bazı araçların ikiye ayrıldığı zincirleme kazanı ardından olay yerinde can pazarı yaşandı.

    Kazaya neden olan aracın sürücüsü öldü, 7 yaralı var

    DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Erhan Günel’in hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kazada sürücüler ile birlikte 7 kişi ise yaralandı.

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    Yaralıların hayati tehlikesi yok

    Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Erhan Günel’in cenazesi Aydın Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilidı.

    Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

     

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