Aziz Yıldırım'ın bindiği uçakta kavga çıktı: Araya girdi Bodrum-İstanbul seferini yapan bir uçakta ortalık bir anda karıştı. Araya giren Aziz Yıldırım, tarafları sakinleştirdi.

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ensonhaber.com

Bir hava yoluna ait Bodrum-İstanbul seferi yapan uçakta yolcular arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma ortalığı bir anda karıştırdı.

Bu esnada tartışmanın ortasında tanıdık bir isim belirdi.

Aziz Yıldırım uçakta görüldü

Çıkan tartışmada Aziz Yıldırım, yolcuları sakinleştirmeye çalıştı.

Aziz Yıldırım'ın o anlarını videoya çeken bir vatandaş, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kavga eden yolcunun birini sakinleştirmek için yanına gelen Aziz Yıldırım, öfkeli yolcuyu ne yaptıysa sakinleştiremedi.

"Huzuru bozuyorsunuz"

En sonunda sert konuşan Aziz Yıldırım, "Bak biz bu kavgaya bulaşmayalım. Huzuru bozuyorsunuz. Bizi bulaştırmayın bu kavgaya. Ayıp ya." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın bu müdahalesiyle kavga sona ererken uçak, Bodrum'dan İstanbul'a geldi.