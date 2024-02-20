Babaanne ifşa oldu! Antalya'da SMA'lı torunu için kurgu saldırı videosu çekti SMA hastası torunu için valilik onayıyla yardım kampanyası düzenlenirken, babaanne farklı bir yola daha başvurdu ve kurgu saldırı videosu çekti. Oyunu ortaya çıkan kadın hakkında adli işlem başlatıldı.

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DHA

Son yıllarda SMA hastası çocuklar için sıkça yardım stantları kuruluyor.

Burada seslerini duyuranlar yardım topluyor.

Ancak bu durumu fırsata çevirenler de yok değil. Olayın adresi Antalya...

Kepez ilçesinde yaşayan ve 10 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konulan 1,5 yaşındaki Y.Y.B.'nin tedavisi için valilik onayıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Babaanne de ürün satmaya başladı

Sosyal medyadan kampanya için paylaşımlar yapılırken bir yandan da aile ve gönüllülerce, kentin farklı noktalarına stantlar kuruldu.

Y.Y.B.'nin babaannesi S.B. de stant açıp, ürünler satarak torunu için gelir elde etmeye başladı.

Saldırı videosu çekti

S.B.'nin başında olduğu standı 2 kişinin yıktığına ve kaçtığına dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Standa saldırıldığını iddia eden babaanne S.B., sonrasında gözyaşıyla torunu için yardım istedi.

Ekipler harekete geçti

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

"Kurgu yaptığını beyan etmesi üzerine şahsa adli işlem yapılmıştır"

Çalışmalar sonucunda Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kepez İlçesi Erenköy Mahallesi Şehit Gökhan Korkut Caddesi üzerinde S.B. isimli şahsın torunu Y.Y.B.'nin SMA hastası olduğunu söyleyerek tezgah açtığı bilgisi elde edilmesi üzerine S.B. isimli şahıs yakalanmıştır.

Şüpheli S.B., torunu Y.Y.B'nin SMA hastası olduğunu söyleyerek yardım toplamada dikkat çekmek için kurgu yaptığını beyan etmesi üzerine şahsa adli işlem yapılmıştır. Mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlarken, halkımızın vicdanını sömürmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)