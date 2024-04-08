Bağcılar’da 25 yıllık tapu kavgası kanlı bitti: Pazarda yakalandı Yaklaşık 25 yıl önce topraktan satın aldığı iş yerinin tapusunu vermeyen şahıs kurşun yağmuruna tuttu. Kanlı biten 25 yıllık tapu kavgasında yaralanan adamın hayati tehlikesi devam ederken, şüpheli ise gözaltına alındı.

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İHA

İstanbul'da Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi’nde 25 yıl önce topraktan satın aldığı iş yerinin tapusunu iddiaya göre bir türlü alamayan 59 yaşındaki Mustafa K., kendisine satan Metin S. ile buluştu.

İkili arasında çıkan tartışma büyüdü.

Ateş açtı

Bunun üzerine Mustafa K., yanındaki silahla Metin S.’yi sağ gözünden ve sağ baldırından vurdu.

Ağır yaralanan Metin S., kanlar içinde yere yığılırken Mustafa K. ise kalabalığın arasından kaçarak uzaklaştı.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri ise, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Pazarda yakalandı

Polis ekipleri, pazarda kalabalık arasında kaybolmak isteyen şahsı kısa sürede silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri devam eden Mustafa K.'nin, şahsı alacak verecek meselesi yüzünden vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Hastanede tedavisi devam eden Metin S.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)