Bağcılar’da asker eğlencesinde gergin anlar

Alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, asker uğurlayan grubun üzerine aracını sürünce ortalık savaş alanına döndü.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Mahmutbey Mahallesi’nde asker uğurlaması için bir araya gelen kalabalık, bölgeden hızla geçen bir sürücüyle tartışma yaşadı.

Tartışma sona ererken, sürücü ilerleyen dakikalarda geri geldi.

Aracı üzerlerine sürdü, darbedildi

Öfkeli sürücü, aracını kalabalığın üzerine sürmeye çalıştı. Ortalık bir anda karışınca sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken 2 araca çarpıp durdu. DHA'nın haberine göre aracın peşinden giden kalabalıktakiler, alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü dövüp aracını tekmeledi.

Bağcılar'da asker eğlencesinde ortalık karıştı

Olay yerindeki hemşire müdahale etti

Kargaşanın olduğu yerde bulunan bir hemşire ise yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü polis ekiplerinin kontrolünde ambulansla hastaneye götürüldü. Kalabalığın hasar verdiği araç da çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.