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- Bağcılar’da asker eğlencesinde gergin anlar
Bağcılar’da asker eğlencesinde gergin anlar
- 12.05.2022 - 11:41
İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Mahmutbey Mahallesi’nde asker uğurlaması için bir araya gelen kalabalık, bölgeden hızla geçen bir sürücüyle tartışma yaşadı.
Tartışma sona ererken, sürücü ilerleyen dakikalarda geri geldi.
Aracı üzerlerine sürdü, darbedildi
Öfkeli sürücü, aracını kalabalığın üzerine sürmeye çalıştı. Ortalık bir anda karışınca sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken 2 araca çarpıp durdu. DHA'nın haberine göre aracın peşinden giden kalabalıktakiler, alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü dövüp aracını tekmeledi.
Bağcılar'da asker eğlencesinde ortalık karıştı
Olay yerindeki hemşire müdahale etti
Kargaşanın olduğu yerde bulunan bir hemşire ise yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü polis ekiplerinin kontrolünde ambulansla hastaneye götürüldü. Kalabalığın hasar verdiği araç da çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.