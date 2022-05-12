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    Bağcılar’da asker eğlencesinde gergin anlar

    Alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, asker uğurlayan grubun üzerine aracını sürünce ortalık savaş alanına döndü.
    • 12.05.2022 - 11:41
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    Bağcılar’da asker eğlencesinde gergin anlar

    İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Mahmutbey Mahallesi’nde asker uğurlaması için bir araya gelen kalabalık, bölgeden hızla geçen bir sürücüyle tartışma yaşadı.

    Tartışma sona ererken, sürücü ilerleyen dakikalarda geri geldi.

    Aracı üzerlerine sürdü, darbedildi

    Öfkeli sürücü, aracını kalabalığın üzerine sürmeye çalıştı. Ortalık bir anda karışınca sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken 2 araca çarpıp durdu. DHA'nın haberine göre aracın peşinden giden kalabalıktakiler, alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü dövüp aracını tekmeledi.

    Bağcılar'da asker eğlencesinde ortalık karıştı

    Olay yerindeki hemşire müdahale etti

    Kargaşanın olduğu yerde bulunan bir hemşire ise yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü polis ekiplerinin kontrolünde ambulansla hastaneye götürüldü. Kalabalığın hasar verdiği araç da çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

    Bağcılar’da asker eğlencesinde gergin anlar #1

    Bağcılar’da asker eğlencesinde gergin anlar #2Bağcılar’da asker eğlencesinde gergin anlar #3


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