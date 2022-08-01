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    Bağcılar’da, kız kardeşine çiçek gönderen şahsı sopayla dövdü

    Kız kardeşine çiçek gönderilmesine sinirlenen bir şahıs, arkadaşları ile çiçek gönderen şahsı darbetti. Kızın ağabeyi, çiçek gönderen şahsın sırtında sopa kırdı.
    • 01.08.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 16:40
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    Bağcılar’da, kız kardeşine çiçek gönderen şahsı sopayla dövdü

    İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bağlı Demirkapı Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında esnaflık yapan birinin oğlu, iddiaya göre aynı mahallede oturan bir kıza çiçek gönderince ortalık birbirine girdi.

    Kızın ağabeyi, olaydan haberdar olunca arkadaşlarını toplayıp çiçek gönderen şahsın babasının dükkanını bastı.

    Mahalle sakinleri ayırmaya çalıştı

    Çiçek gönderen şahıs, kalabalık grup tarafından bir süre kovalandıktan sonra yakalandı. Kalabalık grup, çiçek göndereni tekme ve sopalar ile döverken, mahalle sakinleri tarafları ayırmaya çalıştı.

    Sırtında sopa kırıldı

    DHA’nın haberine göre; kızın ağabeyi, çiçek gönderen şahsın sırtında sopa kırdı. Kavgayı, polis ve bekçiler ayırdı.

    Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Bağcılar’da, kız kardeşine çiçek gönderen şahsı sopayla dövdü VİDEO

    “Camlardan çığlık attık”

    Mahalle sakinlerinden biri, “Gürültüyü duyduk camdan baktık. Ellerinde sopa olan birkaç kişi vardı, bir kişiye sağlam vuruyorlardı. Biz kavganın önce dernek binasında çıktığını sandık ama zihinsel engelli kişi bir kıza çiçek göndermiş. Kızın ailesi de sokakta o çocuğa denk gelince dövdü. Sırtında sopayı kırdılar. Biz de camlardan çığlık attık vurmayın diye.” dedi.

    Bağcılar’da, kız kardeşine çiçek gönderen şahsı sopayla dövdü #1

    Bağcılar’da, kız kardeşine çiçek gönderen şahsı sopayla dövdü #2


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