Bağcılar'da ortaya çıkan maymun, görenleri şaşırttı

Ağaçlarda dolaşan maymun, vatandaşların tüm çabalarına rağmen yere indirilemedi. Belediye ekipleri devreye girerken, Bağcılar sakinlerinin tepkisi gündem oldu.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi sakinleri, ağaçlarda gezen maymunu konuşuyor.

Dün Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşanan olayda, mahalle sakinleri ağaçlarda gezen maymuna denk geldi.

Maymun tepkisi: Gel annem, muza gel

Vatandaşlar, durumu hemen belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, maymunu bulunduğu yerden indirebilmek için çabaladı.

Mahalle sakinlerinin, maymuna "Aşkım gelir misin", "Gel annem, muza gel", "Muz getirdim annem", "Gel kızım gel" diyerek yaklaşmaya çalışması dikkat çekti.

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Uyuşturucu iğneyle bayıltıldı

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda maymunu uyuşturucu iğneyle bayılttı. Ağaçta bayılmış vaziyette duran maymun yere düşmesin diye mahalle sakinleri branda gerdi.

Maymun, gerilen brandanın üzerine indirildi. Hareketsiz duran maymun, mahallelinin ilgi odağı olurken, ekipler tarafından barınağa götürüldü. DHA'nın haberine göre, maymunun nereden geldiği bilinmiyor.

"Çok duygulandım"

Mahalle sakini Kibriye Özer, "Dışarıdan bir maymun geldi. Direkt ağaca çıktı. Ağaçtan indirmeye çalıştık ama indiremedik, belediyeyi aradık. Belediye ekipleri geldi.

Bayağı uğraştılar almak için, ancak sonunda alıp götürdüler. Ben de fotoğraf çektirdim. Çok duygulandım. Bayıldığı için üzüldüm ama en azından indirdik. Sevimli bir hayvandı." dedi.

"Eşim peşinden koştu"

Maymunun çok sevimli olduğunu söyleyen Emine Sarıgül de "Biz evden çıkar çıkmaz maymun gördük. Eşim peşinden koştu. İlerledik, sonra maymun ağaca tırmandı. Daha sonra belediye ekiplerini aradık.

Uzun süren uğraşlar sonunda düşürdüler. Biz de fotoğraf çekindik. Çok sevimliydi. Daha sonra alıp götürdüler." diye konuştu.