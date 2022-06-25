Tekel bayiinde, eksik para veren müşteriler ile iş yeri sahipleri arasındaki kavgada, taraflar birbirlerine alkol şişesi, kemer ve sopalarla saldırdı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde bulun bir tekel bayiinde ortalık savaş alanına döndü.

İddiaya göre, tekel bayiine gelip alkol alan bir kişi parası yetmeyince iş yeri sahipleri ile müşteriler arasında tartışma çıktı.

Tartışmaya çevredeki vatandaşlar da katılınca kavgaya dönüştü. İHA’nın haberine göre; taraflar birbirlerine alkol şişesi, kemer ve sopalarla saldırdı.

Polisler, ayırmakta güçlük çekti

Olay yerine gelen polis ekipleri de tarafları ayırmakta güçlük çekti. Dakikalarca devam eden kavga, anbean iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bağcılar’da, tekel bayiinde ‘eksik para’ kavgası VİDEO