Bahçelievler'de bebek arabasındaki çocuk yola düştü

Annesinin markette alışveriş yaptığı çocuk, bebek arabasının devrilmesiyle yere kapaklandı. Çocuk olayı küçük sıyrıklarla atlatırken anne ise büyük korku yaşadı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Yenibosna Merkez Mahallesi'nde alışveriş için bir mağazaya giren kadın, çocuğunu bebek arabasının içerisinde mağaza önündeki kaldırımda bıraktı.

Annesi yanında olmayan çocuk bir süre sonra hareket etmeye başladı.

ARABAYLA BERABER YERE DÜŞTÜ

Bu esnada kaldırımın meyilli olması ve bebek arabasının kolunda bulunan eşyalar nedeniyle araba çocukla birlikte yola doğru devrildi. Durumu fark eden anne ve çevredeki vatandaşlar, hemen çocuğun yardımına koştu. Çocuğu yerden kaldıran vatandaşlar dökülen eşyaları da toplayarak anneye teslim etti.

Yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"ARAÇLARIN ALTINA DA GİREBİLİRDİ"

Çocuk düştükten sonra hemen yardıma koşan Uğur Taraça yolun işlek bir yol olduğunu arabanın aşağıya doğru kaymamasının ise büyük bir şans olduğunu belirterek "Biz içerde çalışıyorduk bir bağırma sesi duyduk. Kadın alışveriş yapmak için çocuğunu dışarıda bırakarak yan tarafımızda bulunan mağazaya girmiş. Dışarıya baktığımda çocuk yerdeydi. Anne hemen koşunca biz de hemen yardıma çıktık arabayı ve çocuğu kaldırdık. Çocuk ve anne korktu ama çok şükür bir şey olmadı. Aşağı gitse daha tehlikeli olurdu çünkü o gün pazar da vardı burada. Kalabalıktı ve bir arabanın altına da gidebilirdi. Biz de insanlık görevimizi yaptık. Hemen koştum malzemelerini falan dengeli bir şekilde bağladım. Biraz dikkatli olmamız lazım böyle hassas konularda çünkü arabayı dışarda bırakıp gitmek çok tehlikeli." diye konuştu.