Bahçelievler'de hırsız kovalayan çocuk

Girdikleri sitede daire önündeki aküyü çalmak isteyen iki hırsız, 15 yaşındaki çocuğa yakalanınca ne yapacağını şaşırdı. Çocuk hırsızları kovalamaya başlarken, hırsızlar kaçarak ortadan kayboldu.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Kocasinan Mahallesi'ndeki bir site, hırsızların hedefi oldu.

İki kişi sitenin giriş katında bulunan otomobil aküsünü gözlerine kestirdi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA YAKALANDILAR

Hırsızlardan biri gözcülük yapmak için yukarıda beklerken, diğeri de duvarın üstünden atlayarak evin bahçesine girdi. Aküyü alarak arkadaşına veren hırsız sitenin bahçesinden çıkmak için harekete geçtiği sırada sitede oturan 15 yaşındaki çocuk hırsızları fark edip olaya müdahale etmek istedi.

TEKMELERLE KOVALADI

Çocuk, gözcülük yapan hırsızı tekme ve yumruk atarak yakalamaya çalışırken, sitede bulunan hırsız örümcek adam gibi tırmanıp kaçtı. Bu sırada çocuğun elinden kurtulan diğer hırsız ise kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"TAM ÇALARLARKEN TEPELERİNE ÇÖKÜYOR"

Site sakini Orhan Akpınar olayla ilgili konuşarak “Sabah erken saatleriydi komşular beni hırsız var diye çağırdılar. Tesadüfen evin sahibinin 15 yaşındaki oğlu görüyor. Tam hırsızlar aküyü alırken tepelerine çöküyor. Güzel bir tokatlıyor onları ve bunlar da aküyü orada bırakıp kaçıyorlar. Biz de koştuk ama iki hırsızın bir tanesi bir tarafa bir tanesi bir tarafa kaçtılar. Elimizden kurtulup gittiler. Birkaç gün sonra da A bloka hırsızlar girdi. Bu hırsızlardan kurtulmanın çaresi nasıl olacak? Kimler bunu organize ediyor? Kimler bunlara göz yumuyor? Bunların sonu kesildi diye ne zaman bir haber duyacağız dört gözle bekliyoruz.” şeklinde konuştu.