Bahçelievler’de kuyumcuda soygun girişimi: 2 yaralı

Girdikleri kuyumcuda çıkan arbedede kuyumcuyu ve yardımına gelen komşu esnafı yaralayan 2 soyguncu, kayıplara karıştı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yüzleri maskeli ve silahlı iki hırsız, cadde üzerindeki bir kuyumcuya gelerek soygun girişiminde bulundu.

Kuyumcu sahibi Ali Topal ile dükkandaki altınları isteyen şahıslar arasında bir süre sonra arbede yaşandı.

2 KİŞİYİ VURUP KAÇTILAR

Topal, arbede sırasında şüphelilerden biri tarafından bacağından vurularak yaralandı. Kuyumcudan kaçmak isterken şüphelilerin kaçmasını engellemeye çalışan komşu esnaf Şuayip Sandıkçı da açılan ateş sonucunda kalçasından yaralandı.

Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı iki kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Polis ekipleri, dükkan çevresine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri dükkan içerisinde inceleme yaptı. Ekipler, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"SİLAHTA SUSTURUCU VARDI BÜYÜK İHTİMALLE"

Çevrede esnaf olan Mirza Ön, "Olaydan sonra Ali Bey'in bağırtısına dışarıya çıktım. Onu da vurulmuş halde yere çökmüş gördüm. Ona müdahale ettik. Daha sonra görüntülere baktık, hırsızlarla içeride arbede olmuş. Durumu iyi hastanede kendisi. Bacağından vurulmuş. Diğer arkadaşımız da köşede müdahale etmek isterken hafif yaralanmış. Hırsızlar iki kişilermiş. İçeride yaşanan arbedede bir şey vermemiş onlara. Susturucu vardı büyük ihtimalle. Silah seslerini duymadık." dedi.