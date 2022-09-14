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Bahçelievler'de polisin kimlik sorgulama cihazını çalan şüpheli yakalandı

Bahçelievler'de polisin kimlik sorgulama cihazını çalan şüpheli yakalandı

Bahçelievler'de polis memurunun evine girerek hırsızlık yaptığı belirlenen 28 yaşındaki Barış G.yakalandı. Şüphelinin suç ortağı ile birlikte kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.