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- Bahçelievler'de polisin kimlik sorgulama cihazını çalan şüpheli yakalandı
Bahçelievler'de polisin kimlik sorgulama cihazını çalan şüpheli yakalandı
- 14.09.2022 - 14:45
- Güncelleme : 14.09.2022 - 14:55
İstanbul Bahçelievler'de 26 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen olayda, polis memuru Serkan K.'nin evinde hırsızlık meydana geldi.
Hırsızlar, polis memuru Serkan K.'nin evinde bulunan kimlik sorgulama cihazı ile oyun konsolu, elektrik süpürgesi, kol saatleri, fön makinesi ve uydu alıcıyı alarak kaçtı.
Kaçarken güvenlik kameraları görüntüledi
Polis memurunun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İki kişi oldukları tespit edilen şüphelilerin, kaçarlarken bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.
Polis, bu görüntüleri kullanarak kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Barış G.'yi önceki gün düzenlendiği operasyonla gözaltına aldı.
Eski sabıkalı çıktı
Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Barış G.'nin, daha önceden 22 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sonucu şüphelinin iki motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı belirlendi.
DHA'nın habeirne göre, poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Hırsızlığa katılan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.