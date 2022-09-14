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    Bahçelievler'de polisin kimlik sorgulama cihazını çalan şüpheli yakalandı

    Bahçelievler'de polis memurunun evine girerek hırsızlık yaptığı belirlenen 28 yaşındaki Barış G.yakalandı. Şüphelinin suç ortağı ile birlikte kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
    • 14.09.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 14:55
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    Bahçelievler'de polisin kimlik sorgulama cihazını çalan şüpheli yakalandı

    İstanbul Bahçelievler'de 26 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen olayda, polis memuru Serkan K.'nin evinde hırsızlık meydana geldi.

    Hırsızlar, polis memuru Serkan K.'nin evinde bulunan kimlik sorgulama cihazı  ile oyun konsolu, elektrik süpürgesi, kol saatleri, fön makinesi ve uydu alıcıyı alarak kaçtı.

    Kaçarken güvenlik kameraları görüntüledi

    Polis memurunun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İki kişi oldukları tespit edilen şüphelilerin, kaçarlarken bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.

    Polis, bu görüntüleri kullanarak kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Barış G.'yi önceki gün düzenlendiği operasyonla gözaltına aldı.

    Eski sabıkalı çıktı

    Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Barış G.'nin, daha önceden 22 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sonucu şüphelinin iki motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı belirlendi.

    DHA'nın habeirne göre, poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Hırsızlığa katılan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Bahçelievler de polisin kimlik sorgulama cihazını çalan şüpheli yakalandı #1

    Bahçelievler de polisin kimlik sorgulama cihazını çalan şüpheli yakalandı #2

    Bahçelievler de polisin kimlik sorgulama cihazını çalan şüpheli yakalandı #3

    Bahçelievler de polisin kimlik sorgulama cihazını çalan şüpheli yakalandı #4


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