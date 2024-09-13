Bahis sayfasından Engin Polat reklamı Kara para akladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Engin Polat bahis sitesine reklam oldu. Reklamda, 'Engin Polat da burada zengin oldu' başlığıyla Polat’ın görsellerine yer verdi.

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İHA

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından hakkında dava açılan Engin Polat, 6 Eylül tarihinde tahliye edilmişti.

Sosyal medya sitesi üzerinden bir bahis hesabı, reklamında Engin Polat’ı kullandı.

Hesap yaptığı reklamda kendinden bahsederek 'Engin Polat da burada zengin' oldu başlığıyla Polat’ın görsellerine yer verdi.

İşte o görsel...

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu.

Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

Dilan Polat'ın tahliyesiyle devam eden süreçte ise son olarak eşi Engin Polat'ın da salıverilmesi kararı çıkmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)