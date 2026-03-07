İran'ın misilleme saldırılarına sürerken İsrailliler havaalanlarına akın etti

Dünya'nın gözü ABD-İsrail ve İran arasında süren çatışmalarda...

Savaşta bir hafta geride kalırken İran, İsrail'e yönelik misilleme saldırılarını sürdürüyor.

Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü operasyon sonrası başlatılan saldırıda yüzlerce füze ateşlendi.

TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALIYOR

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bazı dükkanların açılmasına rağmen şehirde kısmen ölüm sessizliği olduğu belirtildi.

İran füzelerinin Demir Kubbe'yi deldiği aktarılırken bölgede sık sık sirenler çalıyor.

ŞİDDETLİ PATLAMALAR DUYULDU

Öte yandan bölge kaynakları İran'a ait İHA'ların da başta Tel Aviv olmak üzere birçok şehirde etkili olduğunu kaydediyor.

Şehirlerde sık sık patlama sesleri duyulurken eş zamanlı olarak kara dumanlar yükseliyor.

SAVAŞTAN KAÇMAK İÇİN HAVAALANLARINA KOŞTULAR

İsrailler saldırılar karşısında sığınak ve metrolara geçerken bazıları ise doğrudan ülkeyi terk etmeye çalışıyor.

Ülkede bulunan havaalanlarının dış hatlar bölümlerinde olağanüstü bir yoğunluğun oluştuğu görüldü.

Valizlerini hazırlayan İsrailliler savaştan kaçmak için uçaklara bindi.

İSRAİL'İN 'HAYAT DEVAM EDİYOR' PROPAGANDASI BOŞA ÇIKTI

İsrail'in resmi sosyal medya hesaplarında sığınaklarda günlük devam ettiğine yönelik propaganda videoları paylaşılıyordu.

Gelen son görüntüler İsrail'in propagandasının boşa çıktığını gösterdi.