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    Bakırköy ve Bağcılar’da kumar operasyonu

    Bakırköy'de bir dernek ile Bağcılar'da bir kahvehaneye kumar baskınları yapıldı. Kumar oynatan iş yeri sahipleri hakkında adli işlem yapıldı.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 09:28
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    Bakırköy ve Bağcılar’da kumar operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda, Bakırköy ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan ve dernek olarak faaliyet gösteren iş yerinde kumar oynatıldığını belirledi.

    Polis ekipleri tarafından derneğe  baskın yapıldı. Derneğin giriş kapısının, otomatik kepenkle kamufle edildiği tespit edildi.

    6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    İçeriye giren ekipler, derneğin yönetim kurulu başkanı S.S. ve kumar oynayan 6 kişiyi gözaltına aldı.

    Dernek içerisinde yapılan aramalarda 66 deste oyun kartı, 105 adet oyun pulu ve 100 adet dernek kartı ele geçirildi.

    Bakırköy ve Bağcılar’da kumar operasyonu ViDEO

    PARA CEZASI VERİLDİ

    Öte yandan Bağcılar ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde kahvehane olarak faaliyet gösteren bir iş yerine gerçekleştirilen denetimlerde, iş yeri içerisinde 5 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Kumar oynayan kişilere 9 bin 95 lira para cezası uygulandı.

    İŞ YERİ KAPATILDI

    Ruhsatsız olduğu anlaşılan iş yeri, faaliyetten men edilerek kapatıldı. Ekiplerin yaptığı baskında gözaltına alınan derneğin yönetim kurulu başkanı S.S. ve kıraathane işletmecisi M.C. hakkında, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

    Bakırköy ve Bağcılar’da kumar operasyonu #1

     

    Bakırköy ve Bağcılar’da kumar operasyonu #2

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