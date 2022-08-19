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    Bakırköy’de, adliye önünde bıçaklı kavga çıktı

    Daire satışı için notere gelen taraflar arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavga sırasında satıcı Oğuzhan Ata, alıcı Mehmet Tekin’i 4 kez bıçakladı.
    • 19.08.2022 - 13:58
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    Bakırköy’de, adliye önünde bıçaklı kavga çıktı

    İstanbul’da Bakırköy Adliyesi karşısındaki Bakırköy 40’ıncı Noterliği önünde, sabah saatlerinde bıçaklı kavga çıktı.

    İddiaya göre; daire satışı için gelen satıcı Oğuzhan Ata ile alıcı Mehmet Tekin arasında anlaşma sağlanamadı.

    Kalça ve bacağından bıçaklandı

    DHA’nın haberine göre; Oğuzhan Ata, alıcı Mehmet Tekin'i kalça ve bacağından 4 kez bıçakladı Olay sonrası polis ekipleri saldırgan Oğuzhan Ata'yı gözaltına aldı.

    Bakırköy’de, adliye önünde bıçaklı kavga çıktı VİDEO

    Ekipler sevk edildi

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı Mehmet Tekin sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Bakırköy’de, adliye önünde bıçaklı kavga çıktı #1


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