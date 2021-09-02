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    Bakırköy'de düğün konvoyundaki 4 minibüsçüye ceza kesildi

    Bakırköy'de düğün konvoyundaki 4 minibüs sürücüsü zikzak çizerek trafiği tehlikeye soktu. Gözaltına alınan 4 sürücüye 2 bin 814 lira ceza kesildi.
    • DHA
    • 02.09.2021 - 04:03
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    Bakırköy'de düğün konvoyundaki 4 minibüsçüye ceza kesildi

    Bakırköy'de Yeşilköy Sahil Yolu'nda, düğün konvoyuna katılan 4 minibüs sürücüsü seyir halindeyken zikzak çizerek trafiği faciaya sürüklüyordu.

    Korna çalarak yan yan ilerleyip aynı zamanda trafiği yavaşlatan 4 sürücü İ.C., M.K., M.D. ve M.C. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    Bakırköy'de düğün konvoyundaki 4 minibüsçüye ceza kesildi VİDEO

    5 SUÇTAN CEZA YAĞDI

    'Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde araç kullanmak', 'Gereksiz Korna Çalmak', 'Saygısızca Araç Kullanmak', 'Tehlikeli Şerit Değiştirmek', 'Yakın Takip' suçlarından 2 bin 814 lira para cezası uygulanan 4 minibüs sürücüsü serbest bırakıldı.

    Bakırköy de düğün konvoyundaki 4 minibüsçüye ceza kesildi #1

    Bakırköy de düğün konvoyundaki 4 minibüsçüye ceza kesildi #2

    Bakırköy de düğün konvoyundaki 4 minibüsçüye ceza kesildi #3

    Bakırköy de düğün konvoyundaki 4 minibüsçüye ceza kesildi #4

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