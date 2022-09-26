Petrol
84.75
-0.33%
Euro
17.9254
0.46%
Dolar
18.4513
0.20%
Altın
976.84
0.38%
Borsa
3276
-0.16%
Bitcoin
357.865
1.04%
BTXN Coin
10.32
8.86%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Bakırköy’de eski komşusunu satırla öldüren zanlı tutuklandı

    Husumetli olduğu eski komşusunu çalıştığı fırında satırla öldüren zanlı, tutuklandı. Cinayetin sebebi henüz bilinmiyor.
    • 26.09.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 12:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bakırköy’de eski komşusunu satırla öldüren zanlı tutuklandı

    İstanbul’un Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi'ndeki fırında çalışan Cemal Kılıç’ın (40) yanına, 23 Eylül Cuma günü saat 04.00 sıralarında husumetli olduğu Necat Denli (32) geldi.

    İkili arasında önce tartışma sonra kavga çıktı.

    Satırla öldürdü

    Bu sırada Denli, Kılıç’ı satırla öldürdü.

    Olay sonrası çalıştığı iş yerinde gözaltına alınan Necat Denli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.

    Tutuklandı

    Burada Cumhuriyet savcısına ifade veren Denli, Sulh Ceza’da hakim karşısına çıktı.

    Hakimlik, şüphelinin ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Mehmet Muş: Hizmet ihracat hedefi aşılacak
    Ekonomi

    Mehmet Muş: Hizmet ihracat hedefi aşılacak

    Eylül ayı reel kesim güven endeksi açıklandı
    Ekonomi

    Eylül ayı reel kesim güven endeksi açıklandı

    Görüş Bildir