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- Bakırköy’de eski komşusunu satırla öldüren zanlı tutuklandı
Bakırköy’de eski komşusunu satırla öldüren zanlı tutuklandı
Husumetli olduğu eski komşusunu çalıştığı fırında satırla öldüren zanlı, tutuklandı. Cinayetin sebebi henüz bilinmiyor.
- 26.09.2022 - 11:55
- Güncelleme : 26.09.2022 - 12:10
İstanbul’un Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi'ndeki fırında çalışan Cemal Kılıç’ın (40) yanına, 23 Eylül Cuma günü saat 04.00 sıralarında husumetli olduğu Necat Denli (32) geldi.
İkili arasında önce tartışma sonra kavga çıktı.
Satırla öldürdü
Bu sırada Denli, Kılıç’ı satırla öldürdü.
Olay sonrası çalıştığı iş yerinde gözaltına alınan Necat Denli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Tutuklandı
Burada Cumhuriyet savcısına ifade veren Denli, Sulh Ceza’da hakim karşısına çıktı.
Hakimlik, şüphelinin ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.