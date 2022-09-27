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    Bakırköy'de hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

    Hastaneye yeni geldiği belirtilen hasta yakınlarına yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
    • 27.09.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 09:09
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    Bakırköy'de hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

    Gece saatlerinde hastane önünde silahlı saldırı yaşandı.

    İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne yeni gelen hasta yakınları, henüz belirlenemeyen bir nedenle saldırıya uğradı.

    Olay yerinden kaçtılar

    Yüzleri maskeli kişi ya da kişiler, hastane bahçesini adeta savaş alanına çevirdi.

    Çevredekiler büyük korku yaşarken saldırganlar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    Bakırköy de hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı #1

    1 ölü, 2 yaralı

    Çalışanlar yaralılara müdahale ederken 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise ağır yaralı olduğunu tespit etti.

    Bakırköy de hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı #2

    Geniş önlem alındı

    Olayın ardından özel harekat polisi ve çevik kuvvet polis ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

    DHA'nın aktarımına göre; polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

    Bakırköy de hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı #3

    Bakırköy de hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı #4

    Bakırköy de hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı #5


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