Bakırköy'de hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Hastaneye yeni geldiği belirtilen hasta yakınlarına yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Gece saatlerinde hastane önünde silahlı saldırı yaşandı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne yeni gelen hasta yakınları, henüz belirlenemeyen bir nedenle saldırıya uğradı.

Olay yerinden kaçtılar

Yüzleri maskeli kişi ya da kişiler, hastane bahçesini adeta savaş alanına çevirdi.

Çevredekiler büyük korku yaşarken saldırganlar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

1 ölü, 2 yaralı

Çalışanlar yaralılara müdahale ederken 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise ağır yaralı olduğunu tespit etti.

Geniş önlem alındı

Olayın ardından özel harekat polisi ve çevik kuvvet polis ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

DHA'nın aktarımına göre; polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.









