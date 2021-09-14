Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bakırköy'de kısa mesafe yolcu almayan taksiciye para cezası

Bakırköy'de kısa mesafe yolcu almayan taksiciye para cezası

Mesafeyi beğenmediği için pusette bebeğiyle bekleyen aileyi almayan taksi şoförüne para cezası kesildi. Taksicinin ayrıca hizmet puanı da düşürüldü.