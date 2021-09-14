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    Bakırköy'de kısa mesafe yolcu almayan taksiciye para cezası

    Bakırköy'de kısa mesafe yolcu almayan taksiciye para cezası

    Mesafeyi beğenmediği için pusette bebeğiyle bekleyen aileyi almayan taksi şoförüne para cezası kesildi. Taksicinin ayrıca hizmet puanı da düşürüldü.
    • AA
    • 14.09.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 10:42
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    İstanbul’un Bakırköy ilçesinde dün sabah saatlerinde kısa mesafe nedeniyle yolcuyu almayan taksi şoförü, kendisini şikayet edeceğini söyleyen aileye, "İstediğin yere şikayet et" diyerek uzaklaşmıştı.

    Yolcuyla taksicinin tartışma anları kameralara yansımıştı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi'nde yol kenarında pusetteki bebeği ile taksi bekleyen bir aileyi kısa mesafe nedeniyle almayan taksi şoförü hakkında inceleme başlattı.

    PUANI DÜŞÜRÜLDÜ, PARA CEZASI KESİLDİ

    İnceleme sonucunda, 34 TBD 41 plakalı taksinin sürücüsü Şerafettin Çolak'ın kısa mesafe gerekçesiyle yolcu almayarak mağduriyete neden olduğu için 25 Hizmet Kalite Puanı düşürüldü.

    Çağrılan taksinin yapılan genel denetiminde de zabıta ekipleri para cezası uyguladı.

    Bakırköy'de müşteri almayan taksici ile yolcu arasında kısa mesafe tartışması VİDEO

    Bakırköy de kısa mesafe yolcu almayan taksiciye para cezası #1

    Bakırköy de kısa mesafe yolcu almayan taksiciye para cezası #2

    Bakırköy de kısa mesafe yolcu almayan taksiciye para cezası #3

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