Aniden bastıran yağmur nedeniyle suyla dolan yollar, yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklı olarak yağış görülüyor.

Fatih ilçesinde bulunan Balat'ta ise aniden bastıran yağmur nedeniyle yollar suyla doldu. Ayvansaray Caddesi'nde sürücüler, göle dönen yolda ilerlemekte zorluk çekti.

Balat'ta yollar göle döndü

Yolun karşına geçenler zor anlar yaşadı

Tramvay istasyonunun hemen yanındaki trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isteyenler ıslanmaktan kurtulamadı.

DHA'nın haberine göre; caddede asfaltlama çalışması sırasında bastıran yağmur nedeniyle rögar kapaklarının yüksekte kaldığı ve suyun tahliye olmadığı belirtildi.





























