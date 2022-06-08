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    Balat'ta yollar göle döndü

    Aniden bastıran yağmur nedeniyle suyla dolan yollar, yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı.
    • 08.06.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 13:22
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    Balat'ta yollar göle döndü

    İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklı olarak yağış görülüyor.

    Fatih ilçesinde bulunan Balat'ta ise aniden bastıran yağmur nedeniyle yollar suyla doldu. Ayvansaray Caddesi'nde sürücüler, göle dönen yolda ilerlemekte zorluk çekti.

    Balat'ta yollar göle döndü

    Yolun karşına geçenler zor anlar yaşadı

    Tramvay istasyonunun hemen yanındaki trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isteyenler ıslanmaktan kurtulamadı.

    DHA'nın haberine göre; caddede asfaltlama çalışması sırasında bastıran yağmur nedeniyle rögar kapaklarının yüksekte kaldığı ve suyun tahliye olmadığı belirtildi.

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