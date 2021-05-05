- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Balıkesir açıklarında 39 göçmen kurtarıldı
Balıkesir açıklarında 39 göçmen kurtarıldı
Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 39 göçmen kıyıya çıkarıldı.
- AA
- 05.05.2021 - 08:19
- Güncelleme : 05.05.2021 - 09:16
Balıkesir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
YUNAN YİNE İTTİ
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 39 göçmen kurtarıldı.
YASAL İŞLEM YAPILDI
Göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvalık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.