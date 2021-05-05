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    Balıkesir açıklarında 39 göçmen kurtarıldı

    Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 39 göçmen kıyıya çıkarıldı.
    • AA
    • 05.05.2021 - 08:19
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 09:16
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    Balıkesir açıklarında 39 göçmen kurtarıldı

    Balıkesir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

    YUNAN YİNE İTTİ

    Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 39 göçmen kurtarıldı.

    YASAL İŞLEM YAPILDI

    Göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvalık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Balıkesir açıklarında 39 göçmen kurtarıldı #1

    Balıkesir açıklarında 39 göçmen kurtarıldı #2

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