Balıkesir'de 3 kişiyi öldüren zanlının Uzman Çavuş Kemal Ekri'yi vurma anı kamerada

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Ekim'de saat 23.00 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde bir aracın önü kesilip gasbedildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapıldı.

Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

UZMAN ÇAVUŞU ÖLDÜRDÜ

Ekipler, 19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin tabancayla öldürüldüğünü, otomobilin de gasbedildiğini tespit etti.

Şüpheli Mustafa Emlik, gasbettiği otomobille kaçarken yolda Volkan Özalp'i de tabancayla boynundan yaralayıp, uzaklaştı.

Emlik, Akçay Kavşağı'ndan Güre yönüne dönerken kırmızı ışıkta önünde duran araca ateş etti.

ÖNÜNE GELENİ SİLAHLA VURDU

Ardından Güre yönüne doğru kaçmaya devam eden Emlik, burada Doğan Can ve Ramazan Özbek'i tabancayla yaraladı.

Akçay Mahallesi yönüne giden Emlik, burada da evin önündeki jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ı ateş edip, öldürdü, Melih Nergis'i ise yaraladı.

Emlik, daha sonra geçtiği Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde de Rukiye Karakaya'yı yaraladı.

ÇATIŞMADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis ekipleri, şüpheliyi takibe aldı.

Edremit ilçe merkezine kadar süren takibin ardından polisle şüpheli arasında çatışma çıktı.

Çatışmada polis memurları İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı, saldırgan Emlik ise vurularak öldürüldü.

2'si polis toplam 7 yaralı, çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURŞALANDI

Emlik'in, çatışmadan kısa bir süre önce de Güre Mahallesi'ndeki halı sahaya gidip, burada maç yapan gençlere hakaret edip, havaya ateş ederek korkuttuğu da güvenlik kamerası kayıtlarından belirlendi.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi Ankara, Göktuğ Çalık'ın cenazesi ise Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi'nde toprağa verildi.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Emlik'in Uzman Çavuş Kemal Ekri'yi vurma anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Emlik'in Ekri'nin aracına tekme attığı, aracından inen Ekri'ye tabanca ile ateş ettiği görülüyor.

Yere düşen Uzman Çavuş Ekri olay yerinde hayatını kaybediyor.

O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerin kısa süre önce sosyal medya üzerinden paylaşıldığı öğrenildi.