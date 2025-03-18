Balıkesir'de Ayvalık açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

AA
Düzensiz göçle mücadele sürüyor...
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
28 GÖÇMEN YAKALANDI
Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan bottaki 13'ü çocuk 28 düzensiz göçmeni yakaladı.
GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİLER
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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