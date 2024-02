İHA

Aslan yelesi mantarı, merkezi sinir sistemine iyi gelen ve beyin fonksiyonlarını düzenleyen bir gıda.

Aslan yelesi mantarının üretimi Türkiye’de yaygın değil.

İbrahim Burak Örs, Balıkesir’de kendi imkanlarıyla başladığı aslan yelesi mantarı üretiminde ilk mahsullerini almaya başladı.

Örs, şimdi Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteği ile Karesi halk eğitim merkezlerinde verdiği derslerle aslan yelesi mantarının üretimini Balıkesir’de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Şehirde aslan yelesi mantarı ilk kez üretildi

Örs, Balıkesir’de aslan yelesi mantarının üretimini ilk kez gerçekleştiren isim oldu ve mantar yetiştiriciliği kurslarında verdiği eğitimle de şu ana kadar 80’i aşkın kişiye eğitim verdi.

Aslan yelesi mantarı değerli

İbrahim Burak Örs, aslan yelesi mantarının Türkiye’deki piyasa değeri ise 1.200 TL ile 2 bin TL arasında değişirken, yurt dışında 35-60 dolar arasında talep gördüğünü belirtti.

Şifalı bitki

Aslan yelesi mantarı başta olmak üzere birçok mantarın tohumunu üretebildiğini belirten İbrahim Burak Örs, mantarla ilgili şu bilgileri verdi:

Aslan yelesi mantarının üretimine başladık. Aslan yelesine istinaden reishi, şitaki, hindi kuyruğu, kordiseps, kırmızı istiridye, sarı istiridye, kral istiridye gibi çeşitli mantarların şu anda tohumu dahil üretimini yapmaktayız. Biz şu an bu süreç içerisinde bunları seçme sebeplerimiz aslan yelesi mantarının Alzheimer gibi bir hastalıkta takviye edici bir besin olarak kullanılması. Aynı zamanda reishi ve hindi kuyruğu mantarının kansere karşı olan etkisi olmasından dolayı bu işe başladık. Bu mantarların klinik araştırması yapılmış bir tür. Hayvan deneylerinden insan deneylerine kadar birçok deney gerçekleştirilmiş. Çok şifalı ve kıymetli bitkiler. Avrupa ve Çin’de yoğun bir üretimi mevcut. Şu an ülkemizde üretimi kısıtlı bir şekilde fakat bu her geçen gün daha da artacak biz şu an bunun ilk adımını atmış olduk.