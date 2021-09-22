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    Balıkesir'de çukurda mahsur kalan eşek kurtarıldı

    Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çukura düşen eşek itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
    • AA
    • 22.09.2021 - 04:30
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    Balıkesir'de çukurda mahsur kalan eşek kurtarıldı

    Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, boynuna atık malzemelerin dolanmasıyla bir çukurda mahsur kalan eşeği fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

    Bölgeye gelen Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla eşeği atık malzemelerden ve çukurdan kurtarıp sahibine teslim etti.

    Balıkesir de çukurda mahsur kalan eşek kurtarıldı #1

    Balıkesir de çukurda mahsur kalan eşek kurtarıldı #2

    Balıkesir de çukurda mahsur kalan eşek kurtarıldı #3

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