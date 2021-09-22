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- Balıkesir'de çukurda mahsur kalan eşek kurtarıldı
Balıkesir'de çukurda mahsur kalan eşek kurtarıldı
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çukura düşen eşek itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
- AA
- 22.09.2021 - 04:30
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, boynuna atık malzemelerin dolanmasıyla bir çukurda mahsur kalan eşeği fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Bölgeye gelen Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla eşeği atık malzemelerden ve çukurdan kurtarıp sahibine teslim etti.