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    Balıkesir'de düzensiz göçmen hareketliliği

    Ayvalık açıklarında Türk Kara Sularına geri itildiği tespit edilen 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
    • 22.07.2022 - 09:13
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    Balıkesir'de düzensiz göçmen hareketliliği

    Türkiye'ye gelen ve buradan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenler, Yunan unsurlarınca geri itiliyor.

    Zaman zaman darbedilen göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıyor.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

    49  düzensiz göçmen kurtarıldı

    Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Kara Sularına geri itilen 49 düzensiz göçmeni kurtardı.

    İhtiyaçları giderildi

    İHA'nın aktarımına göre; Karaya çıkarılan göçmenlerin ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından yasal işlemlerinin yapılması için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiler.

    Balıkesir de düzensiz göçmen hareketliliği #1


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