Balıkesir’de huzur operasyonu: 29 gözaltı

Asayiş ve narkotik polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla kent merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen ve Kepsut ilçelerinde harekete geçti.

5 TUTUKLAMA

Yapılan operasyonlarda 17 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sev edilen 5 şahıs tutuklandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 2 adet fişek, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 51 adet fişek, 1 adet kurusıkıdan bozma menşei belirsiz ruhsatsız uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

NARKOTİKTEN İKİNCİ OPERASYON

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik yine aynı tarihte yapılan 10 ayrı çalışmada da kent merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit ve Gönen ilçelerinde 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 1’i adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 11 şahıs adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 6,09 gram metamfetamin, 7,43 gram bonzai, 20 adet sentetik ecza hap ve 14 adet ecstasy hap ele geçirildi.









