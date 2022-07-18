Petrol
100.9
-0.26%
Euro
17.5367
-0.08%
Dolar
17.3515
-0.28%
Altın
955.88
0.00%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
363.562
-1.00%
BTXN Coin
7.15
-5.04%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Balıkesir'de karşıdan karşıya geçen yayaya iki araç art arda çarptı

    Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken 2 otomobilin çarptığı bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
    • 18.07.2022 - 05:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de karşıdan karşıya geçen yayaya iki araç art arda çarptı

    Balıkesir - Çanakkale Karayolu Akçay Mahallesi girişinde meydana gelen kazada; E D., yönetimindeki 10 T 3142 plakalı ticari taksi yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Fevzi Tenek’e çarptı.

    Arkadan gelen araç metrelerce sürükledi

    İHA'nın aktardığına göre; arkadan gelen İ. G.’nin kullandığı 16 H 2141 otomobil de Tenek’e çarpıp metrelerce sürükledi. Kazadan sonra olay yerinden kaçan İ. G., polisin yaptığı araştırma sonrası kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Balıkesir de karşıdan karşıya geçen yayaya iki araç art arda çarptı #1

    Olay yerinde can verdi

    Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Tenek’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Tenek’in cenazesi Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın ilk incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

    Balıkesir de karşıdan karşıya geçen yayaya iki araç art arda çarptı #2

    İlk çarpan sürücü: "Aniden önüme çıktı"

    Tenek’e çarpan ticari taksi sürücüsü E. D.’nin ifadesinde yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonundan çıktığını ve önünde seyreden dolmuşun manevra yapması sonucu bir kişinin aniden önüne çıktığını ve çarptıktan sonra ileride durduğunu söylediği öğrenildi. E. D. daha sonra arkasından gelen bir başka aracın çarptığı şahsı altına alarak sürüklediğini ileri sürdü.

    Balıkesir de karşıdan karşıya geçen yayaya iki araç art arda çarptı #3

    Balıkesir de karşıdan karşıya geçen yayaya iki araç art arda çarptı #4

    Balıkesir de karşıdan karşıya geçen yayaya iki araç art arda çarptı #5

    Balıkesir de karşıdan karşıya geçen yayaya iki araç art arda çarptı #6


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Türkiye'de satılan elektrikli modellerin fiyatları
    Otomobil

    Türkiye'de satılan elektrikli modellerin fiyatları

    Van’da, 39 kaçak göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    Van’da, 39 kaçak göçmen yakalandı

    Görüş Bildir