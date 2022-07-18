Balıkesir'de karşıdan karşıya geçen yayaya iki araç art arda çarptı

Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken 2 otomobilin çarptığı bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Balıkesir - Çanakkale Karayolu Akçay Mahallesi girişinde meydana gelen kazada; E D., yönetimindeki 10 T 3142 plakalı ticari taksi yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Fevzi Tenek’e çarptı.

Arkadan gelen araç metrelerce sürükledi

İHA'nın aktardığına göre; arkadan gelen İ. G.’nin kullandığı 16 H 2141 otomobil de Tenek’e çarpıp metrelerce sürükledi. Kazadan sonra olay yerinden kaçan İ. G., polisin yaptığı araştırma sonrası kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde can verdi

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Tenek’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Tenek’in cenazesi Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın ilk incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

İlk çarpan sürücü: "Aniden önüme çıktı"

Tenek’e çarpan ticari taksi sürücüsü E. D.’nin ifadesinde yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonundan çıktığını ve önünde seyreden dolmuşun manevra yapması sonucu bir kişinin aniden önüne çıktığını ve çarptıktan sonra ileride durduğunu söylediği öğrenildi. E. D. daha sonra arkasından gelen bir başka aracın çarptığı şahsı altına alarak sürüklediğini ileri sürdü.