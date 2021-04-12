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- Balıkesir'de kontrolden çıkan araç su kanalına düştü
Balıkesir'de kontrolden çıkan araç su kanalına düştü
Ara sokaktan ana yola çıkan aracın virajı alamayıp, kanala devrildiği anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 12.04.2021 - 17:06
- Güncelleme : 12.04.2021 - 17:36
Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde ara sokakta seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, Beyoğlu Caddesi'ne çıkmadan önce durup sonra gaza basarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 5 metrelik su kanalına düştü.
2 YARALI
Olay sonrasında çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine gelirken, araçtan çıkartılan 2 kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan yaşanan kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Balıkesir'de kontrolden çıkan araç su kanalına düştü