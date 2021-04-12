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    Balıkesir'de kontrolden çıkan araç su kanalına düştü

    Ara sokaktan ana yola çıkan aracın virajı alamayıp, kanala devrildiği anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 12.04.2021 - 17:06
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 17:36
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    Balıkesir'de kontrolden çıkan araç su kanalına düştü

    Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde ara sokakta seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, Beyoğlu Caddesi'ne çıkmadan önce durup sonra gaza basarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 5 metrelik su kanalına düştü.

    2 YARALI

    Olay sonrasında çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine gelirken, araçtan çıkartılan 2 kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Öte yandan yaşanan kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Balıkesir'de kontrolden çıkan araç su kanalına düştü

    Balıkesir de kontrolden çıkan araç su kanalına düştü #1

    Balıkesir de kontrolden çıkan araç su kanalına düştü #2

    Balıkesir de kontrolden çıkan araç su kanalına düştü #3

    Balıkesir de kontrolden çıkan araç su kanalına düştü #4

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