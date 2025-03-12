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İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis ekipleri, suçlulara geçit vermiyor.

Bu kapsamda da yeni bir operasyon daha düzenlendi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede kaçak sigara ve cinsel içerikli madde satışı yaptıkları belirlenen üç gizli depo ve adreslere operasyon yaptı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlarda; 2 bin 574 adet elektronik sigara/puf, 6 bin 956 adet elektronik sigara aparatı, 3 bin 341 adet elektronik sigara likiti, 3 bin 155 adet elektronik sigara başlığı, 320 adet atomizer, 26 paket elektronik sigara pili, bin 10 adet cinsel içerikli macun/jel, 862 adet cinsel içerikli içecek, 720 paket cinsel içerikli kapsül/hap/sprey, 180 paket sigara sarma kağıdı, 165 paket dolu makaron sigara, 96 paket gümrük kaçağı sigara, 53 adet puro, 5 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ele geçirdi.

VERGİ KAYBI ENGELLENDİ

Operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tahkikat başlatıldı.

Yapılan çalışmaların ardından yaklaşık 3 milyon 40 bin liralık vergi kaybının engellendiği öğrenildi.