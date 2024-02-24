Balıkesir'de şarj aletinden çıkan yangın evi küle çevirdi

Balıkesir'de korkutan yangın...
Gönen ilçesi, bulunan bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.
Kısa süre içinde yükselen alevler tüm evi etkisi altına aldı.
İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı
Çıkan yangına ilk müdahale bina sakinleri tarafından yapıldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına alındı.
2 kişi dumandan etkilendi
Yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de vatandaşların yardımı ile dışarı çıkartıldı.
Dumandan etkilenen 2 vatandaş olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şarja takılan telefon nedeniyle yangın çıktı
Yapılan inceleme sonucunda, yangının şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle çıktığı bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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