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    Balıkesir'deki yangında 50 hektarlık alan zarar gördü

    Bölgede dün öğle saatlerinde yaşanan ve 7 saatlik çalışmayla söndürülen yangın 50 hektarlık alanda etkili oldu.
    • 18.07.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 14:16
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    Balıkesir'deki yangında 50 hektarlık alan zarar gördü

    Orman yangını haberlerinin sonuncusu dün öğle saatlerinde Balıkesir'den geldi.

    Bölgenin Kepsut ilçesinde nedeni belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı.

    Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

    Yangın 7 saatlik çalışmayla söndürüldü

    Çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yardımıyla 7 saat süren söndürme çalışmaları sonuç verdi.

    Balıkesir deki yangında 50 hektarlık alan zarar gördü #1

    Soğutma çalışmaları devam ediyor

    Kontrol altına alınan yangın için soğutma çalışmaları bugün de ekipler tarafından sürdürülüyor.

    50 hektarlık alan zarar gördü

    AA'nın aktarımına göre; Yangında 50 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

    Kül olan bölge drone ile havadan görüntülendi.

    Balıkesir deki yangında 50 hektarlık alan zarar gördü #2

    Balıkesir deki yangında 50 hektarlık alan zarar gördü #3

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    Balıkesir deki yangında 50 hektarlık alan zarar gördü #6


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