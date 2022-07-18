- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Balıkesir'deki yangında 50 hektarlık alan zarar gördü
Balıkesir'deki yangında 50 hektarlık alan zarar gördü
Bölgede dün öğle saatlerinde yaşanan ve 7 saatlik çalışmayla söndürülen yangın 50 hektarlık alanda etkili oldu.
- 18.07.2022 - 14:08
- Güncelleme : 18.07.2022 - 14:16
Orman yangını haberlerinin sonuncusu dün öğle saatlerinde Balıkesir'den geldi.
Bölgenin Kepsut ilçesinde nedeni belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.
Yangın 7 saatlik çalışmayla söndürüldü
Çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yardımıyla 7 saat süren söndürme çalışmaları sonuç verdi.
Soğutma çalışmaları devam ediyor
Kontrol altına alınan yangın için soğutma çalışmaları bugün de ekipler tarafından sürdürülüyor.
50 hektarlık alan zarar gördü
AA'nın aktarımına göre; Yangında 50 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Kül olan bölge drone ile havadan görüntülendi.