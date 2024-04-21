Balıkesir’in Erdek ilçesinde kaçak alkol ve sahte zeytinyağı üretenlere operasyon

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, yapılan istihbarat neticesinde bir adrese operasyon yapıldı.
Operasyon, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet kapsamında kaçak alkol ile kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretme ve marka hakkına tecavüzüne yönelik gerçekleştirildi.
Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçak alkol ve sahte zeytin yağı ürettiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda olaya karışan bir şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Operasyonda kaçak rakı, kaçak viski ve sahte zeytinyağı ele geçti
Etil alkolden kit kullanarak kaçak alkol ve piyasadan ucuz palmyağı, soya yağı gibi yağların içerisine gıda boyası ve zeytinyağı esansı katarak sahte gıda üreten şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik yapılan operasyon sonucu; 35 litre kaçak rakı, 45 litre etil alkol, 1 litre kaçak viski ve 230 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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