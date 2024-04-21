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Balıkesir’in Erdek ilçesinde kaçak alkol ve sahte zeytinyağı üretenlere operasyon

Balıkesir’in Erdek ilçesinde kaçak alkol ve sahte zeytinyağı üretenlere operasyon Emniyetin asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların önlenmesine yönelik çalışmalarından biri de Balıkesir’in Erdek ilçesinde gerçekleştirildi.