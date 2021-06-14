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    Balkondan düşen Ukraynalı modelin son anları kamerada

    Ukraynalı Anzelika Srabiants, yaşadığı rezidansın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Anzelika'nın son görüntüleri ortaya çıkarken, genç modelin ağlayarak yardım istediği duyuluyor.
    • DHA
    • 14.06.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 18:02
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    Balkondan düşen Ukraynalı modelin son anları kamerada

    İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, lüks bir sitede sevgilisi  Burak Ercan ile yaşayan Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants balkondan düştü.

    Balkondan düşerek hayatını kaybeden Anzelika'nın son anlarına dair görüntüler ortaya çıktı.

    CEP TELEFONUYLA ÇEKİLDİ

    Cep telefonuyla çekilen 2 dakika 9 saniyelik görüntülerde, görüntüleri çektiği iddia edilen Burak Ercan'ın "Bak ben bir şey yapmıyorum. Come, come, come (gel)" dediği duyulurken, Ukraynalı model Srabiants'ın balkon tırabzanlarında asılı olduğu görülüyor.

    Balkondan düşen Ukraynalı modelin son anları kamerada VİDEO

    AĞLAYARAK YARDIM İSTEMİŞ

    Sonrasında görüntü açısı siyaha dönüşürken, kadının ağlamaklı bir şekilde konuştuğu duyuluyor. Ukraynalı modelin "Please, please I can not please (Lütfen, lütfen yapamıyorum, lütfen)" şeklinde ağlayarak yardım istediği duyuluyor.

    2 dakikalık görüntülerin sonunda ise düşme sesi duyulurken, devamında modelin sesi kesiliyor.

    Balkondan düşen Ukraynalı modelin son anları kamerada #1

    Balkondan düşen Ukraynalı modelin son anları kamerada #2

    Balkondan düşen Ukraynalı modelin son anları kamerada #3

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