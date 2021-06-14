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- Balkondan düşen Ukraynalı modelin son anları kamerada
Balkondan düşen Ukraynalı modelin son anları kamerada
- DHA
- 14.06.2021 - 17:39
- Güncelleme : 14.06.2021 - 18:02
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, lüks bir sitede sevgilisi Burak Ercan ile yaşayan Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants balkondan düştü.
Balkondan düşerek hayatını kaybeden Anzelika'nın son anlarına dair görüntüler ortaya çıktı.
CEP TELEFONUYLA ÇEKİLDİ
Cep telefonuyla çekilen 2 dakika 9 saniyelik görüntülerde, görüntüleri çektiği iddia edilen Burak Ercan'ın "Bak ben bir şey yapmıyorum. Come, come, come (gel)" dediği duyulurken, Ukraynalı model Srabiants'ın balkon tırabzanlarında asılı olduğu görülüyor.
Balkondan düşen Ukraynalı modelin son anları kamerada VİDEO
AĞLAYARAK YARDIM İSTEMİŞ
Sonrasında görüntü açısı siyaha dönüşürken, kadının ağlamaklı bir şekilde konuştuğu duyuluyor. Ukraynalı modelin "Please, please I can not please (Lütfen, lütfen yapamıyorum, lütfen)" şeklinde ağlayarak yardım istediği duyuluyor.
2 dakikalık görüntülerin sonunda ise düşme sesi duyulurken, devamında modelin sesi kesiliyor.