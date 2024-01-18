Bartın'da 15 yaşındaki lise öğrencisiyle birlikte oldu: Mahkeme 3 yıl hapis cezası verdi Lise 2'nci sınıf öğrencisi G.M.'ye (15) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Akın D. (21), kendini, "Her şey rıza ile oldu, hiçbir zorlama yoktur" diye savundu. Mahkeme heyeti Akın D.'nin, 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

DHA

Bartın'da geçen yıl mart ayında lisede 2'nci sınıf öğrencisi G.M., sosyal medyadan Akın D. ile tanıştı.

Bir süre sonra Akın D., G.M. ile evde ilişki yaşadı. Olay sonrası G.M., durumu okuldaki öğretmene, "Erkek arkadaşımla bir şey yaşadım" diyerek anlattı.

Öğretmen, durumu kızın ailesine haber verdi. Ailenin şikayeti üzerine Akın D. gözaltına alındı.

Bartın Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan Akın D., 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Lise öğrencisiyle birlikte oldu: İstismar suçundan dava açıldı

Akın D. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde olayın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Akın D., ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatı, müvekkilinin G.M. ile zorla ilişkiye girmediğini her şeyin rızayla olduğunu belirterek, beraat talep etti.

2 ay beni rahatsız etti: Her şey rıza ile oldu

G.M.'nin avukatı ise olayın 'Çocuğun cinsel istismarı' olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanının son sözlerini sorduğu Akın D., "G.M. yaklaşık 2 ay beni rahatsız etti. Ben de ona cevap verdim. Benimle buluşmak istedi. Ben de kıramadığım için buluşmayı kabul ettim. Sonra onu aldım. 'Bir yerde oturalım' dedi. Ondan sonra, 'Sesiz ve sakin bir yere gidelim' dedi, eve gittik. Her şey rıza ile oldu, hiçbir zorlama yoktur. Onu arabamla istediği yere bıraktım. Suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi istiyorum" dedi.

3 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı

Mahkeme heyeti, mevcut deliller kapsamında olayın 'Çocuğun cinsel istismarı' kapsamında değil, 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçu kapsamında değerlendirilmesine kanaat getirdi.

Sanığın 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Sanığın adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuzluk halinin devamına, kararın kesinleşmesiyle cezanın infaz edilmesine hükmedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)