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    Bartın'da, Bitcoin yatırımı ile yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılığa operasyon

    Sosyal medyada tanıştığı Z.K. ve M.G.K. tarafından, Bitcoin yatırımı ile yüksek kâr vaadiyle 24 bin euro dolandırılan V.B. durumu polise bildirdi. Yakalanan şüphelilerden Z.K., cezaevine gönderildi.
    • 23.06.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:26
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    Bartın'da, Bitcoin yatırımı ile yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılığa operasyon

    Bartın’da ikamet eden V.B. isimli bir genç, sosyal medyada tanıştığı Z.K. ve M.G.K. tarafından Bitcoin yatırımı ile yüksek kâr vaadiyle kandırıldı.

    Para yatırması halinde yüksek kara ortak olacağına inanan V.B., dolandırıcılar tarafından verilen banka ve Bitcoin hesaplarına, toplamda 24 bin euro yatırdı.

    Dolandırıldığını anlayan V.B., durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Biri Mersin’de, diğeri Adana’da yakalandı

    İHA’nın haberine göre; Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Z. K.’nin Adana’da, M. G. K.’nin ise Mersin’de ikamet ettiği tespit edildi.

    İki şüpheli şahıs, eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    Bartın'da, Bitcoin yatırımı ile yüksek kar vaadiyle dolandırıcılığa operasyon ViDEO

    Bartın da, Bitcoin yatırımı ile yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılığa operasyon #1

    Ele geçirilenler

    Şüpheli şahısların yapılan ev, iş yeri ve üst aramalarında; 4 adet cep telefonu, 2 adet tablet, 2 adet sim kart ve farklı bankalara ait 8 adet banka kartı elde geçirildi.

    Bartın İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan şüphelilerden M. G. K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Z. K isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bartın da, Bitcoin yatırımı ile yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılığa operasyon #2

    Bartın da, Bitcoin yatırımı ile yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılığa operasyon #3


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