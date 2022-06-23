Bartın'da, Bitcoin yatırımı ile yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılığa operasyon

Sosyal medyada tanıştığı Z.K. ve M.G.K. tarafından, Bitcoin yatırımı ile yüksek kâr vaadiyle 24 bin euro dolandırılan V.B. durumu polise bildirdi. Yakalanan şüphelilerden Z.K., cezaevine gönderildi.

Bartın’da ikamet eden V.B. isimli bir genç, sosyal medyada tanıştığı Z.K. ve M.G.K. tarafından Bitcoin yatırımı ile yüksek kâr vaadiyle kandırıldı.

Para yatırması halinde yüksek kara ortak olacağına inanan V.B., dolandırıcılar tarafından verilen banka ve Bitcoin hesaplarına, toplamda 24 bin euro yatırdı.

Dolandırıldığını anlayan V.B., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Biri Mersin’de, diğeri Adana’da yakalandı

İHA’nın haberine göre; Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Z. K.’nin Adana’da, M. G. K.’nin ise Mersin’de ikamet ettiği tespit edildi.

İki şüpheli şahıs, eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Bartın'da, Bitcoin yatırımı ile yüksek kar vaadiyle dolandırıcılığa operasyon ViDEO

Ele geçirilenler

Şüpheli şahısların yapılan ev, iş yeri ve üst aramalarında; 4 adet cep telefonu, 2 adet tablet, 2 adet sim kart ve farklı bankalara ait 8 adet banka kartı elde geçirildi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan şüphelilerden M. G. K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Z. K isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.