Euro
9.213
-0.31%
Dolar
7.5375
-0.64%
Altın
456.21
-0.52%
Borsa
1.426
0%
Bitcoin
204.249
-3.54%
EXEN Coin
10.71
0.28%
12ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 12 C

    Bartın’da kurbağacık anahtar ile otomobilini süren maganda

    Kurbağacık anahtarı direksiyona bağlayan sürücü, tehlikeye aldırış etmeden otomobili kullandı. Sürücü sosyal medyada tepki gördü.
    • DHA
    • 28.12.2020 - 09:31
    • Güncelleme : 28.12.2020 - 09:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bartın’da kurbağacık anahtar ile otomobilini süren maganda

    Bartın’da, köy yolunda ilerleyen sürücü, kurbağacık anahtarı direksiyonun bağlantı yerine geçirerek otomobili kullandı.

    Kurbağacık anahtarı direksiyona bağlayan sürücü, "Arabayı mı sürmek istiyorsun sen? Al bari sür" diyerek, direksiyonu yan koltukta oturan arkadaşına verdi.

    Arkadaşı da "Direksiyon elimizde kaldı" diyerek güldü.

    KURBAĞACIKLA SÜRDÜ

    Sürücü, bu arada bağlı olan kurbağacık anahtarla direksiyonu hareket ettirdi.

    Araçta bulunanlar ise sürücüyü yavaş gitmesi konusunda uyarırken, sık sık güldü. Virajlı olan köy yollarında tehlikeye aldırış etmeyen sürücü anbean kameraya yansıdı.

    Sosyal medyada bu görüntü tepki çekti.

    Bartın’da kurbağacık anahtar ile otomobilini süren maganda VİDEO

    Bartın’da kurbağacık anahtar ile otomobilini süren maganda #1

    Bartın’da kurbağacık anahtar ile otomobilini süren maganda #2

    Bartın’da kurbağacık anahtar ile otomobilini süren maganda #3

    Bartın’da kurbağacık anahtar ile otomobilini süren maganda #4

    Bartın’da kurbağacık anahtar ile otomobilini süren maganda #5

    Bartın’da kurbağacık anahtar ile otomobilini süren maganda #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir