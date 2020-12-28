Bartın’da kurbağacık anahtar ile otomobilini süren maganda

Bartın’da kurbağacık anahtar ile otomobilini süren maganda

Kurbağacık anahtarı direksiyona bağlayan sürücü, tehlikeye aldırış etmeden otomobili kullandı. Sürücü sosyal medyada tepki gördü.

Bartın’da, köy yolunda ilerleyen sürücü, kurbağacık anahtarı direksiyonun bağlantı yerine geçirerek otomobili kullandı.

Kurbağacık anahtarı direksiyona bağlayan sürücü, "Arabayı mı sürmek istiyorsun sen? Al bari sür" diyerek, direksiyonu yan koltukta oturan arkadaşına verdi.

Arkadaşı da "Direksiyon elimizde kaldı" diyerek güldü.

KURBAĞACIKLA SÜRDÜ

Sürücü, bu arada bağlı olan kurbağacık anahtarla direksiyonu hareket ettirdi.

Araçta bulunanlar ise sürücüyü yavaş gitmesi konusunda uyarırken, sık sık güldü. Virajlı olan köy yollarında tehlikeye aldırış etmeyen sürücü anbean kameraya yansıdı.

Sosyal medyada bu görüntü tepki çekti.

Bartın’da kurbağacık anahtar ile otomobilini süren maganda VİDEO